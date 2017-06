Skype 8.1 per iOS, restyling con funzioni social

Luca Colantuoni,

All’inizio del mese, Microsoft aveva annunciato l’arrivo del “nuovo Skype” con un’interfaccia rinnovata e nuove funzionalità social. La versione Android è già disponibile sul Google Play Store da qualche giorno e ora i possessori di iPhone possono scaricare Skype 8.1 per iOS. Sembra però che le novità non siano state molto gradite dagli utenti, in quanto le prime recensioni sono abbastanza negative.

L’interfaccia della versione iOS è molto simile a quella Android, ma ci sono alcune differenze estetiche dovute ovviamente al diverso linguaggio di design. Skype è ora più personalizzabile, grazie alla possibilità di scegliere i colori preferiti e di esprimere il proprio stato d’animo durante le conversazioni. Nell’angolo superiore destro di ogni messaggio è presente un’icona che consente di aggiungere le reazioni ai messaggi, come avviene su Facebook. Per le chiamate vocali e le videochiamate c’è anche la possibilità di aggiungere testo e foto in tempo reale.

La novità più importante si chiama Highlights. Si tratta di un riassunto composto da foto e video della giornata, al quale è possibile rispondere con emoticon o messaggio. In pratica è una funzionalità simile alle Storie di Snapchat, ma senza scadenza. La nuova scheda Trova permette invece di cercare ristoranti, condizioni del tempo, notizie e risultati sportivi tramite Bing. È possibile usare anche i bot per acquistare biglietti e prenotare un volo.

Dalle prime recensioni pubblicate sullo store Apple sembra che il nuovo Skype non sia stato molto apprezzato. Diversi utenti hanno notato qualche bug di troppo, come la scomparsa della cronologia delle conversazioni. L’eliminazione dello stato online è invece una funzionalità voluta e, sinceramente, non si comprende il motivo di questa decisione.