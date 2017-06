SNES Mini è già sold out in UK: prezzi alle stelle

Cristiano Ghidotti,

È retrogaming mania: lo SNES Mini annunciato ieri sarà l’ennesimo successo per Nintendo, così come lo è stato (un po’ inaspettatamente) il lancio della riedizione in miniatura del NES lo scorso anno. Il nome completo del prodotto è ben più lungo, Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, ma la sostanza non cambia.

La fase di pre-ordine non è ancora ufficialmente stata avviata, se non su siti come GameStop dove viene proposto al prezzo di 79,98 euro con consegna al day one del 29 settembre. Sulla pagina Amazon di Nintendo, invece, nemmeno l’ombra. Sulla versione UK dello store le unità disponibili sono andate esaurite in soli 30 minuti e su eBay già c’è chi lo vende a oltre 200 euro. Insomma, mettere le mani sulla piccola console 16-bit non sarà semplice. Eppure, il gruppo giapponese ha assicurato che il volume di produzione sarà maggiore rispetto a quello del NES Classic, andato esaurito in breve tempo.

21 in totale i giochi preinstallati, tra i quali spicca Star Fox 2, seguito del titolo datato 1993 mai ufficialmente pubblicato. Tra gli altri anche Donkey Kong Country, F-ZERO, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Street Fighter II Turbo Hyper Fighting, Super Ghouls ‘n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario World e Yoshi’s Island.

I giocatori che acquisteranno la console potranno godersi per la prima volta l’avventura intergalattica Star Fox 2, il seguito di Star Fox (originariamente chiamato Starwing in Europa), creata nell’era del Super NES, ma mai pubblicata!

Nella confezione, oltre allo SNES Mini, saranno inclusi all’atto dell’acquisto due controller, così per potersi lanciare fin da subito in sfide multiplayer (con i giochi compatibili) con i propri amici, ovviamente in locale. Presenti anche un cavo HDMI per la connessione al televisore e uno cavo USB.