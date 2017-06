Volvo, auto con guida autonoma entro il 2021

Filippo Vendrame,

La guida autonoma è un settore in cui le aziende stanno investendo sempre di più. Autoliv (leader mondiale nei sistemi di sicurezza automobilistici) e Volvo, con Zenuity, una nuova joint venture per lo sviluppo di software automobilistico di proprietà di Autoliv e Volvo, collaboreranno con NVIDIA per sviluppare le tecnologie automobilistiche di nuova generazione con l’obiettivo di raggiungere il livello 4 della piattaforma di guida autonoma da lanciare sul mercato entro il 2021.

Nell’ambito dell’accordo, Autoliv, Volvo e Zenuity utilizzeranno la piattaforma di calcolo di NVIDIA (Drive PX, la stessa utilizzata da Tesla e Toyota) come base per il proprio sviluppo avanzato del software, riunendo due delle aziende più rispettate nel campo della sicurezza automobilistica con una delle più importanti aziende che si occupa di intelligenza artificiale. Autoliv, Volvo, Zenuity e NVIDIA lavoreranno insieme per sviluppare sistemi che possono utilizzare il deep learning, una forma di intelligenza artificiale, per riconoscere oggetti nel loro ambiente, anticipare potenziali minacce e guidare sulle strade in modo sicuro.

Questi sistemi possono confrontare l’ambiente in cui si trovano in tempo reale con una mappa ad alta definizione, consentendo loro di pianificare un percorso sicuro e di guidare in modo preciso lungo di esso, adattandosi di continuo agli eventuali ostacoli lungo il percorso.

La collaborazione con NVIDIA permetterà a Zenuity di fornire a Autoliv una piattaforma di guida autonoma per i veicoli da commercializzare utilizzando la rete di vendita, marketing e distribuzione e di fornire a Volvo un software di auto-guida per i propri veicoli.

Come sottolinea Håkan Samuelsson, Presidente e Chief Executive di Volvo, questo accordo mette Volvo, Autoliv e Zenuity in prima linea nel mercato in rapida crescita delle auto a guida autonoma della prossima generazione, accelerando lo sviluppo delle auto autonome di Volvo che saranno in disponibili all’acquisto entro il 2021.