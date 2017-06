Xbox One X, download differenziato per i giochi 4K

Filippo Vendrame,

Sono passate alcune settimane dall’annuncio della Xbox One X all’E3 2017. Sebbene Microsoft oramai abbia svelato molti particolari sul funzionamento della nuova console, ci sono ancora alcuni dettagli, soprattutto sui giochi da chiarire. Secondo quanto riporta il sito Stevivor, l’Xbox One X sarà l’unico modello che potrà scaricare i giochi con tutti i dati per poter essere eseguito a 4K nativamente. Questo significa che i possessori di una console Xbox One S, anche se la console supporta il 4K, in realtà scaricheranno ed eseguiranno giochi a 1080p che saranno poi scalati a 4K.

La precisazione arriva da Microsoft su richiesta di alcune chiarificazioni a seguito della notizia che Forza Motorsport 7 su Xbox One X peserà ben 100GB. Tutto questo si traduce che se un utente acquisterà il gioco, su Xbox One X scaricherà tutti i dati del gioco compresi quelli che permetteranno di eseguirlo a 4K, mentre su Xbox One S e su Xbox One i dati di gioco riguarderanno solamente la versione a risoluzione 1080p e quindi il peso complessivo sarà minore. Si ricorda, comunque, che i giochi, risoluzione a parte, saranno tutti eseguibili su tutte le console Xbox One. La casa di Redmond, infatti, ha promesso piena compatibilità per tutto l’ecosistema delle sue console.

Questa scelta fa anche parte del piano di Microsoft di far scaricare i dati di maggiore peso solamente ai possessori della console più potente in maniera che ogni console debba scaricare solo i dati a lei destinata. Si tratta di un nuovo sistema automatico messo a punto dalla casa di Redmond proprio per il lancio della nuova console i cui giochi, per via della risoluzione nativa a 4K, peseranno di più.

Tuttavia, Microsoft offrirà sempre la massima flessibilità agli sviluppatori che potranno scegliere di utilizzare questo strumento di download differenziato oppure no.