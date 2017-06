Google News: restyling in chiave Material Design

Cristiano Ghidotti,

Google News cambia pelle, con un restyling introdotto dal gruppo di Mountain View per adeguare il portale (la versione accessibile da browser Web) alle linee guida del Material Design. La nuova versione è già visitabile anche dall’Italia, come si può osservare dagli screenshot allegati di seguito.

Il layout delle pagine è fluido, con sezioni che si ridimensionano automaticamente così da adattarsi in modo dinamico alla larghezza di qualsiasi schermo, senza compromettere la leggibilità. Sulla sinistra si trova una colonna con i link per l’accesso alle varie sezioni (Prima pagina, Esteri, Italia ecc.), al centro le schede con i titoli e i link agli articoli, mentre a destra è posizionato un riquadro che raccoglie tutte le parole chiave più cercate del momento, una sorta di elenco con i trend topic. Basta un click per espandere uno dei box e consultare più fonti per lo stesso argomento. Nella parte superiore rimangono visibili i pulsanti per accedere alle aree Titoli, Notizie locali e Per te, con quest’ultima che offre contenuti basati sugli interessi personali dell’utente.

Sono state introdotte anche maggiori opzioni di personalizzazione, sia relativamente agli argomenti sia alla localizzazione del lettore.

Spazio anche al fact check, che garantisce agli utenti la veridicità di quanto stanno leggendo. Un’iniziativa lanciata lo scorso anno da bigG e di recente portata in tutto il mondo, ma che per quanto riguarda il nuovo Google News è al momento attiva solo negli Stati Uniti. Le fonti verificate sono raccolte all’interno di un box sulla destra dell’interfaccia.