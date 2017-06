SNES Mini in prevendita su Amazon Italia

Cristiano Ghidotti,

Al via le prevendite dello SNES Mini su Amazon Italia. Per gli interessati, il consiglio è quello di non perdere tempo e procedere subito all’acquisto: con tutta probabilità le scorte andranno esaurendosi in fretta. Il prezzo di 79,99 euro è quello ufficiale, senza alcun rincaro.

Si tratta della riedizione in miniatura della console 16-bit di casa Nintendo che ha fatto la storia negli anni ’90, in arrivo con 21 giochi preinstallati. Tra questi anche Star Fox 2, mai pubblicato.

… in aggiornamento