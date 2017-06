Windows 10, nuovo importante update cumulativo

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un importante aggiornamento cumulativo per Windows 10 per tutti gli Insider che hanno optato per l’opzione Slow Ring. Non si tratta di novità ma di una serie di bug fix che vanno a chiudere problemi ed ad ottimizzare le prestazioni della piattaforma della casa di Redmond. L’update è destinato a tutti coloro che hanno installato sul loro PC Windows 10 Creators Update ed è identificato dal codice KB4022716. Il rilascio dello Slow Ring significa che trattasi di test finali prima della distribuzione finale.

Il change log è piuttosto vasto, segno che Microsoft è intervenuta su moltissimi fronti per ottimizzare il suo sistema operativo. Uno sforzo importante che mette ancora in risalto la volontà della casa di Redmond di proporre ai suoi clienti una piattaforma efficiente ed il più possibile priva di problematiche. Anche se la casa di Redmond è focalizzata nello sviluppare il prossimo step di Windows 10 che sarà rilasciato in autunno, questo non significa che non continui a lavorare per migliorare la sua attuale piattaforma in esecuzione su milioni di PC in tutto il mondo.

Contestualmente, Microsoft ha rilasciato nuovi update, anche se con correttivi minori, anche per i possessori delle precedenti release di Windows 10. Anche gli utenti Windows 10 Mobile hanno ricevuto un nuovo update con alcuni correttivi. Gli insider possono scaricare l’aggiornamento direttamente da Windows Update. Non è chiaro quando questo aggiornamento sarà reso disponibile pubblicamente ma al momento del suo rilascio il suggerimento è quello di scaricarlo ed installarlo immediatamente per poter approfittare dei correttivi ed ottimizzazioni rilasciate dalla casa di Redmond.