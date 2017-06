Xbox One, i giochi si comprano dal PC

Filippo Vendrame,

Mentre Microsoft continua a sviluppare Windows 10 e il programma Xbox Play Anywhere, la società sta anche intraprendendo nuovi passi in avanti per fornire una migliore esperienza per i giocatori all’interno di Windows 10. Microsoft ha annunciato che gli utenti di Windows 10 possono ora acquistare qualsiasi gioco per la loro Xbox One dal loro PC tramite Windows Store.

Il Windows Store include ora un nuovo filtro “Disponibile su” per i giochi che consente agli utenti di scegliere tra giochi Desktop o Xbox nei risultati di ricerca. In passato, i proprietari di Xbox One hanno potuto acquistare giochi che fanno parte del programma Xbox Play Anywhere dal Windows Store ma con il nuovo aggiornamento, sarà possibile acquistare giochi disponibili anche solo su Xbox One. Giochi come Battlefield 1, Yooka-Laylee, Ori, Forest Blind e tutto il catalogo di Xbox One. Microsoft ha recentemente apportato modifiche sostanziali al Windows Store per fornire una migliore esperienza per i giocatori che possiedono un PC Windows 10 e una Xbox One.

Redmond ha recentemente aggiunto la possibilità di installare qualsiasi applicazione universale di Windows dal PC su Xbox One. Questa ultima novità risulta essere, dunque, molto interessante e permette di avvicinare ulteriormente il mondo PC con quello dei giochi per offrire un’esperienza d’uso lineare ed unica.

Sebbene annunciata ufficialmente, questa novità non sembra essere ancora disponibile in Italia. Probabilmente l’aggiornamento del Windows Store seguirà un iter progressivo ed arriverà per tutti nel giro delle prossime ore o nel giro dei prossimi giorni.