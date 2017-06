Academy Apple: Lisa Jackson saluta i diplomati

Marco Grigis,

Lisa Jackson incontra i primi 100 diplomati alla iOS Developer Academy di Apple, la collaborazione nata lo scorso anno tra il gruppo di Cupertino e l’Università di Napoli, all’interno del progetto dell’European iOS App Development Center. E, per salutare in modo simpatico gli studenti, la vicepresidente Environment, Policy and Social Initiatives del gruppo ha lanciato su Twitter una fotografia commemorativa, con tanto di simpatico hashtag #tuttappost.

L’iniziativa, annunciata a inizio 2016, si è concretizzata lo scorso ottobre con l’avvio dei corsi per i primi 100 studenti, provenienti da tutto il mondo. Apple ha voluto fornire ai partecipanti le risorse per sviluppare software di successo per la piattaforma iOS, donando loro ogni strumentazione utile a questo scopo: un MacBook, un iPhone e un iPad. Giunti al termine del percorso, i giovani hanno potuto presentare i loro software ai rappresentanti di oltre 40 aziende di settore, così come riferisce Repubblica, alla presenza di alcune figure chiave di Cupertino, del rettore Gaetano Manfredi, del direttore dell’Academy Giorgio Ventre, del presidente dell’Unione Industriale Ambrogio Prezioso e dell’assessore regionale all’innovazione Valeria Fascione.

Lisa Jackson ha passato due giorni in compagnia degli studenti, i quali sono stati in grado di sviluppare software davvero innovativi, dalle serrature smart controllate tramite Apple Watch alle app per il training sportivo, passando per gli strumenti antiscippo.

La vicepresidente ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto in questi ultimi mesi, esortando i partecipanti nel realizzare i loro sogni, mettendo a frutto le competenze acquisite. Così riporta Il Mattino: