Amazon Prime Day, 30 ore di offerte speciali

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato la terza edizione del “Prime Day“, una giornata di sconti imperdibili per tutti gli iscritti al programma Amazon Prime. L’appuntamento si terrà il prossimo 11 luglio in cui il colosso dell’ecommerce offrirà centinaia di migliaia di promozioni. Rispetto al Prime Day del 2016, in questa edizione 2017 gli iscritti al programma Amazon Prime potranno contare su ben 30 ore di shopping con promozioni che si rinnoveranno continuamente durante questo lasso di tempo. Il via alle offerte sarà dato lunedì 10 luglio alle ore 18.

L’Amazon Prime Day 2017 renderà felici molti più amanti dello shopping online visto che sarà disponibile in ben 13 paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, Italia, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio e Austria. Poter approfittare delle offerte speciale è molto semplice ed è sufficiente essere iscritti ad Amazon Prime. Chi non lo fosse potrà farlo in ogni momento. I primi 30 giorni di Amazon Prime sono gratuiti per i nuovi iscritti e solo successivamente il colosso dell’ecommerce richiederà il pagamento della quota annuale di 19,99 euro. Si ricorda, che con Amazon Prime gli iscritti possono usufruire di spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti in oltre 6000 comuni e di spedizioni in 2 o 3 giorni su più di 10 milioni di prodotti. Grazie a Prime Now, i clienti Prime di Milano e hinterland possono acquistare decine di migliaia di prodotti e riceverli con consegne in un’ora o all’interno di finestre di due ore. In aggiunta alle spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, i clienti Prime possono beneficiare di spazio di archiviazione illimitato e sicuro per le foto con Prime Photos e dell’accesso in anteprima alle Offerte lampo di Amazon.

Gli utenti potranno scoprire le promozioni di Prime Day, scegliendo tra più di 10 temi e interessi. Da “Appassionati di tecnologia” ad “Esperti di bricolage”, trovare promozioni personalizzate sarà ancora più semplice e veloce. Il controllo delle promozioni si espande anche sulla App di Amazon.

Il colosso dell’ecommerce fa sapere, inoltre, che nei giorni precedenti al Prime Day saranno proposte tante tipologie di promozioni e offerte esclusive.

Per esempio, gli iscritti a Prime che, dal 5 all’11 luglio, utilizzeranno Prime Video per guardare in streaming un film o una serie televisiva, riceveranno un buono sconto di 5 euro per effettuare acquisti su Amazon.it. Dal 9 all’11 luglio sarà possibile ottenere in omaggio un eBook, selezionando il proprio preferito all’interno di una selezione di 11 titoli.

A partire dal 5 luglio e fino alle ore 17.59 del giorno 10 luglio, i clienti Prime, che effettueranno un ordine del valore di almeno 35 euro sulla selezione di prodotti Amazon Pantry, riceveranno uno sconto di 5 euro per sé e un buono sconto di 5 euro per un amico che non ha mai utilizzato Amazon Pantry. Tra tutti i clienti Prime che durante le 30 ore del Prime Day si iscriveranno ad Audible (i nuovi clienti possono utilizzare il servizio gratuitamente per i primi 90 giorni) tre fortunati saranno selezionati per vincere un weekend a Londra presso gli Audible Recording Studios.

Per festeggiare l’avvenimento, il 9 luglio a Milano, presso Piazza del Cannone, si terrà una grande festa aperta a tutti, con tanta musica, artisti di strada e i DJ di radio 105. Infine, in esclusiva per i clienti Prime, Amazon renderà disponibile un’anteprima di The Grand Tour. Questo filmato sarà la prima anticipazione della attesissima seconda stagione che vedrà Jeremy, Richard e James in Mozambico, Svizzera e Regno Unito.