ASUS ZenFone 4V, annuncio a Roma?

Luca Colantuoni,

Lo ZenFone Zoom S (alias ZenFone 3 Zoom), l’ultimo modello della serie ZenFone 3, può essere acquistare in Italia da pochi giorni. Nel corso dell’estate arriverà invece lo ZenFone AR, diretto concorrente del Lenovo Phab 2 Pro. ASUS ha intanto pianificato il lancio dei nuovi ZenFone 4, uno dei quali dovrebbe essere presentato in Italia, per l’esattezza a Roma il 21 settembre.

L’immagine dell’invito è stata pubblicata su Twitter da un noto leaker, ma non è possibile confermare la sua autenticità. Solitamente ASUS organizza gli eventi in casa, spesso al Computex di Taipei. In base ad alcune indiscrezioni, la nuova serie doveva essere annunciata proprio durante la manifestazione nella capitale di Taiwan. Nell’immagine è chiaramente leggibile il nome della città eterna, accanto alla data. Nella parte superiore ci sono la scritta “Take a walk on the wide side” e il simbolo di una V. Tali indizi fanno riferimento allo ZenFone 4V e alla sua fotocamera con ottica grandangolare.

Purtroppo non ci sono altre informazioni sulle possibili specifiche tecniche. Pochi giorni fa sono stati scoperti i nomi degli altri smartphone della serie: ZenFone 4, ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie. Le differenze tra i primi due modelli dovrebbero essere il processore e la dotazione di RAM. Lo ZenFone 4 Max sarà certamente un phablet con una batteria di grande capacità (forse 4.000 mAh), mentre lo ZenFone 4 Selfie potrebbe avere una fotocamera frontale da 12 megapixel, in grado di registrare video a risoluzione 4K.

Solo ASUS potrà confermare le indiscrezioni. L’unica certezza è il sistema operativo: Android 7.1 Nougat. Nelle prossime settimane arriveranno sicuramente altri dettagli sulle caratteristiche dei cinque smartphone.