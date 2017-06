Facebook Messenger migliora l’uso dei bot

Filippo Vendrame,

Facebook, ad F8, annunciò la nuova sezione “Discover” per aiutare le persone a trovare tutti i bot che gli sviluppatori avevano creato per rendere Messenger più interattivo. Da quella presentazione, Facebook ha lavorato a testa bassa per migliorare questa funzionalità ed adesso ha annunciato alcune novità per renderla ancora più intuitiva. Il risultato è l’odierno annuncio della versione 1.1 di Discover che consente alle persone di navigare e di trovare agevolmente i bot e le aziende in Messenger. La novità è disponibile immediatamente per tutti gli utenti americani.

Il funzionamento di Discover è davvero molto semplice. Gli utenti di Messenger dovranno semplicemente cliccare sull’icona dedicata presente nell’angolo in basso a destra dell’app per entrare nella nuova sezione. Qui, gli utenti potranno trovare quello che cercano e filtrare i risultati in base ad alcuni criteri come le categorie e le attività. Discover rende ancora più facile compiere alcune operazioni, dalla lettura degli ultimi articoli sino alla prenotazione della prossima vacanza, il tutto all’interno di Messenger. L’obiettivo che si pone Facebook con Discover è quello di garantire che l’esperienza d’uso in Messenger sia di alta qualità.

Questo ultimo aggiornamento lo rende ancora più intuitivo. Facebook ha, dunque, migliorato quello che si potrebbe chiamare come una sorta di negozio dei bot. Una scelta che non stupisce perché da tempo il social network ha trasformato la sua applicazione di messaggistica in una piattaforma vera e propria dove gli utenti possono gestire applicazioni dedicate ed interagire anche con intelligenze artificiali vere e proprie per compiere automaticamente alcune operazioni.

Nessuna informazione per quanto concerne la sua disponibilità al di fuori dei confini americani.