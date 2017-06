Instagram, nuovi filtri per la sicurezza

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato l’introduzione di due nuovi strumenti per aiutare il social network a rimanere un luogo sicuro dove poter liberamente esprimersi. Nella fattispecie, Instagram ha annunciato un nuovo filtro per bloccare i commenti offensivi ed un nuovo filtri antispam in nove lingue. Trattasi di tool che il social network ha voluto implementare nell’obiettivo di creare una comunità sicura per tutti.

Per quanto riguarda la soluzione contro i commenti offensivi, il social network ha sviluppato un filtro che bloccherà determinati commenti offensivi sia nei post che nei video in diretta. Tutti gli altri commenti, invece, continueranno ad essere normalmente visibili e gli utenti potranno avere il classico controllo su di essi. Questo filtro automatizzato, comunque, potrà essere sempre disabilitato attraverso le Impostazioni dei commenti. La seconda novità, come anticipato, è un filtro antispam. Il funzionamento è molto semplice. Il sistema andrà automaticamente a bloccare tutti i commenti che contengono spam sia dai messaggi che dai video in diretta.

Il filtro rimuove lo spam in inglese, spagnolo, portoghese, arabo, francese, tedesco, russo, giapponese e cinese. Questi filtri, annunciati oggi da Instagram, sono gestiti da un sistema di machine learning e quindi sono in grado di migliorare la loro precisione ed affidabilità con il tempo e con l’utilizzo. La prima parte dello sviluppo è stato fatta in casa dal team di Instagram ma per il futuro il loro miglioramento dipenderà da quanto impareranno durante il loro utilizzo.

Queste nuove soluzioni per la sicurezza arriveranno in futuro.