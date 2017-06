iPhone 8: nuovo video lo mostra da vicino

Marco Grigis,

Mancano ancora diverse settimane a settembre, il mese prescelto da Apple per presentare il nuovo iPhone 8, in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Tuttavia, ormai da giorni appaiono incessantemente online indiscrezioni e leak sul dispositivo, tanto da rovinarne l’effetto sorpresa. L’ultimo in ordine di tempo arriva da OnLeaks e Tiger Mobiles, con un video che mostra l’estetica del device davvero da vicino.

Il filmato in questione, reso disponibile sulla piattaforma YouTube, mostra un “dummy phone”, ovvero uno smartphone non funzionante. Nonostante questo, il video è certamente utile per apprendere le caratteristiche estetiche di iPhone 8, molte delle quali già rese note nelle scorse settimane da precedenti leak.

Il dispositivo è adagiato su un classico dock per iPhone 7, quest’ultimo posizionato su una piattaforma girevole, affinché possa essere ammirato nel massimo dello splendore. Le dimensioni ricordano quelle di un classico device da 4.7 pollici, sebbene lo schermo sia decisamente più generoso: ben 5.8 pollici, grazie all’inclusione di un display OLED praticamente edge to edge, capace di avvolgere anche lo speaker per le telefonate, la fotocamera per i selfie e i sensori per la rilevazione della luce ambientale. Non è però tutto, poiché lo smartphone risulta del tutto privo di pulsanti frontali, un dettaglio che conferma l’inclusione di Touch ID direttamente nello schermo. Apple potrebbe aver optato per sistemi di scansione ottica o agli ultrasuoni, così come ipotizzato anche da recenti brevetti. Il vetro protettivo, invece, dovrebbe essere un classico 2.5D, quindi dal profilo lievemente arrotondato.

La scocca posteriore sembra essere completamente in vetro, tanto da garantire un effetto lucido per il terminale, e questa scelta sembra derivi dalla necessità di introdurre dei sistemi di ricarica completamente wireless. Ancora, la doppia fotocamera è posizionata verticalmente rispetto a iPhone 7 Plus, un device che vede invece i due obiettivi in orizzontale.

Come già accennato, il nuovo iPhone 8 dovrebbe essere presentato nel mese di settembre e forse sarà chiamato iPhone Edition, in onore dei 10 anni della linea.