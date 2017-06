MediaWorld, 25% e oltre su migliaia di prodotti

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia oggi una nuova promozione speciale chiamata “25% e oltre“. Sino al prossimo 5 luglio la catena di elettronica sconterà di almeno il 25% migliaia di prodotti appartenenti a svariante categorie merceologiche. Tra gli smartphone, per esempio, il Galaxy S7 Edge è proposto a 494,25 euro ed è disponibile in diverse colorazioni. Trattasi di un prezzo davvero ottimo per un prodotto ancora estremamente valido.

Tra i computer Windows 10, invece, MediaWorld propone in sconto il Surface Pro 4 (Intel Core i7, 8GB di RAM e 256GB SSD) a 1251,75 euro. Prezzo che sale a 1476,75 euro ed a 1761,75 euro per la versione con 16GB di RAM e 256GB di SSD e per la declinazione con 16GB di RAM e 512GB di SSD. Si segnala anche il Lenovo Yoga 900 con Intel Core i7 e 16GB di RAM a 1124,25 euro. Non mancano poi accessori vari per il PC sia per la produttività che per il gaming. Sempre in ambito ludico si segnalano molti giochi ed accessori sia per PS4 che per console Xbox One. Presenti anche droni ed alcuni hoverboard che vanno molto di moda soprattutto tra i giovani ragazzi.

Per chi ama fotografare, MediaWorld propone la reflex digitale Canon EOS 1300D a 329,25 euro. Infine, per chi ama la vera alta definizione e sta cercando un nuovo TV per godersi al meglio i Film e le Serie TV, la catena di elettronica offre, per esempio, il SAMSUNG UE49M6300AKXZT a 546,75 euro.

Una vetrina tutta da sfogliare con centinaia di altre promozioni che si intendono tutte sino ad esaurimento scorte.