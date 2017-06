PornHub sincronizza i video con i sex toys

Marco Grigis,

L’universo dell’intrattenimento per adulti si fa sempre più smart e PornHub, uno dei portati a luci rosse più gettonato al mondo, non si può dire non abbia fatto da apripista in questo senso. Oltre al lancio di diversi gadget elettronici per il divertimento intimo, e l’abilitazione di numerosi filmati ai visori per la realtà virtuale, il colosso punta ora alla sincronizzazione. Quella tra il video riprodotto e alcuni sex toys abilitati.

Grazie a una partnership con i produttori di due dei sex toys più amati sul mercato, il Kiiroo Onyx e il Fleshlight Launch, PornHub è stato in grado di codificare alcuni dei suoi video per inoltrare dei segnali precisi agli strumenti, affinché venga seguita la scena mostrata e si possano riprodurre le medesime sensazioni tattili. Dopo la possibilità di diventare protagonisti dei filmati per adulti con la realtà virtuale, quindi, il colosso a tripla X punta sull’interattività. Così ha spiegato Corey Price, vicepresidente di PornHub:

Ci attendiamo sia una tecnologia estremamente popolare fra i nostri fan. Considerata la popolarità della nostra categoria VR, che abbiamo lanciato con successo lo scorso anno e oggi riceve più di un milione di visualizzazioni al giorno, è abbastanza evidente come i fan stiano costantemente cercando di immergersi nei contenuti guardati. Vogliono immaginare di essere sulla scena, coinvolti con gli attori così come potrebbero esserlo nella vita vera. La nostra categoria interattiva mira a fornire loro un’esperienza virtuale completa.

I due dispositivi compatibili al lancio saranno presto accompagnati da nuove proposte, per rendere l’accesso alla categoria interattiva sempre più vasto, nonché sicuro:

Vogliamo democratizzare la tecnologia e i contenuti interattivi, rendendoli prontamente disponibili a tutti.

Come facile intuire, i video interattivi pensati per i sex toys possono essere abbinati ai già citati visori per la realtà virtuale, rendendo quindi l’esperienza di fruizione davvero a 360 gradi, sia sul fronte visivo che su quello tattile.