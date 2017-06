The Boring Company: primo tunnel completato a LA

Cristiano Ghidotti,

Il primo tunnel di The Boring Company è stato scavato nel sottosuolo di Los Angeles. Ad annunciarlo è Elon Musk, mente visionaria che ha concepito l’idea di risolvere il problema del traffico scavando una fitta rete di gallerie al di sotto del manto stradale, dove automobili e mezzi di ogni tipo potranno spostarsi a bordo di vettori a guida autonoma raggiungendo i 200 Km/h di velocità.

Il macchinario impiegato nell’operazione è un’enorme trivella che Musk e i suoi collaboratori hanno ribattezzato Godot, in omaggio alla più celebre opera teatrale di Samuel Beckett. Mistero sull’esatta localizzazione del cantiere. Fino ad oggi si è parlato di una prima fase di test avviata sotto al quartier generale di SpaceX nella città di Hawthorne, in California. Servirà in ogni caso diverso tempo affinché il concept possa essere trasformato in realtà, consentendo ai primi passeggeri di imboccare i tunnel per evitare il traffico della metropoli statunitense. Questo il post condiviso, come sempre su Twitter.

Non c’è più da aspettare Godot. Ha iniziato a scavare e completato il primo segmento di tunnel a Los Angeles.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA. — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2017

The Boring Company non è l’unico avveniristico progetto messo in campo dall’imprenditore, che guarda al futuro della mobilità attraverso la lente dell’innovazione. L’altro si chiama Hyperloop e si basa sull’impiego di vagoni che viaggiano a circa 1.200 Km/h all’interno di circuiti chiusi nei quali è ricreato il vuoto, sollevati dai binari grazie all’impiego di un sistema per la levitazione magnetica. La prima tratta sarà realizzata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ed entrerà in funzione entro il 2020. Ovviamente, tutto questo senza considerare Tesla, che negli ultimi anni ha contribuito in modo significativo a diffondere e far conoscere il concetto di auto elettrica a livello globale. Di seguito è possibile guardare in streaming un video che mostra come sarà viaggiare nei tunnel immaginati da Musk.