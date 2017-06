Ultimate Game Sale, sconti sino al 65% su Xbox

Filippo Vendrame,

Gli appassionati di videogiochi possono preparare la loro carta di credito perchè Microsoft ha annunciato che a partire da domani 30 giugno prenderanno via gli attesi “Ultimate Game Sale“. Sino al 10 luglio la casa di Redmond offrirà sconti importanti in tutto il Microsoft Store, Xbox Store e Windows Store. Le offerte toccheranno più di 350 giochi, prodotti per il gaming ed accessori vari.

Trattasi di una promozione molto ghiotta che permetterà a molti videogiocatori di rinnovare il proprio parco giochi con i titoli più in voga del momento. La promozione, inoltre, è molto lunga e quindi ci sarà molto tempo per approfittare delle offerte che riguarderanno non solo il mondo Xbox One e Xbox 360 ma anche quello dei computer. Tra i giochi che dovrebbero essere messi in offerta si segnalano Dead Rising 4, Recore, Rise of the Tomb Raider e tanti altri ancora. Per quanto riguarda il mondo PC, gli sconti potranno arrivare anche al 50%. Sul fronte console, gli sconti potranno toccare anche quota 65% con gli iscritti al programma Xbox Live Gold che potranno usufruire di un ulteriore sconto del 10%.

Microsoft non ha ancora comunicato l’intero programma delle offerte ma la promozione sicuramente farà felici moltissimi videogiocatori. Gli sconti dei giochi saranno applicabili anche per gli utenti italiani. Il suggerimento è quello di preparare la carta di credito e di tenere sotto controllo le offerte di Microsoft per non perdere nessuna delle prossime offerte speciali.

Infine, si ricorda che trattasi di una promozione Microsoft che non tocca altri eshop e negozi fisici specializzati in giochi.