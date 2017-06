Il Prime Day di Audible

Giacomo Dotta,

Chi conosce gli audiolibri, chi ne è incuriosito, chi li scoprirà per l’occasione: l’Amazon Prime Day 2017 potrà essere una importante occasione anche per questa particolare nicchia di mercato, un fenomeno in crescita su cui Amazon ha voluto mettere le mani dopo aver già fatto incetta del mercato ebook grazie alla serie Kindle. Il nome a cui fare riferimento è Audible, punto di riferimento del mondo degli audiolibri prima ancora che Amazon ne diventasse proprietaria.

In occasione del Prime Day 2017 (dalle 18 di lunedì 10 luglio alla mezzanotte di martedì 11 luglio), giornata di sconti su migliaia di prodotti in vendita su Amazon, il gruppo metterà in palio tre ghiotti premi per quanti vorranno assaggiare il mondo Audible.

Partecipare al concorso è molto semplice: è sufficiente iscriversi al servizio durante le 30 ore del Prime Day, potendo peraltro giovare di 90 giorni di prova gratuita con i quali entrare in contatto con il servizio prima ancora di aver messo mano al portafogli. Durante questi 90 giorni sarà possibile accedere a tutta la libreria audio del servizio, ascoltando così i contenuti disponibili durante i propri viaggi, durante le ore di relax o magari durante le proprie vacanze estive. Al termine dei 90 giorni sarà possibile recedere dal servizio, oppure proseguire l’abbonamento con un costo pari a 9,99 euro al mese per un’offerta “all you can listen”.

“Il nome della rosa” (Umberto Eco); “Il piccolo principe” (Antoine De Saint-Exupery); “Io uccido” (Giorgio Faletti); “Ragionevoli dubbi” (Gianrico Carofiglio). Questi ed altri 2800 titoli hanno caratterizzato l’esordio del servizio nel 2016 sul ricco panorama letterario italiano, del quale fanno altresì parte nomi quali Camilleri, Gamberale o Baricco; a questo ventaglio di opzioni in lingua italiana si aggiungono inoltre 13 mila titoli in altre lingue, offrendo così la possibilità anche di affinare la comprensione di altri idiomi.

L’offerta di Audible ha nei suoi pilastri modernità, innovazione tecnologica, agilità di fruizione e qualità di contenuti e produzione audio. E non è dedicata solo ai lettori più appassionati ma anche a un pubblico più generalista, amante del mondo dell’entertainment e dell’immaginazione, affamato di nuovi contenuti e che vorrebbe avere più tempo a disposizione per leggere, imparare e divertirsi.

Tra tutti gli iscritti che entreranno nel mondo Audible durante le 30 ore del Prime Day vi sarà una estrazione per selezionare i tre fortunati che, con tanto di accompagnatore, vinceranno un weekend a Londra presso gli Audible Recording Studios. Qui potranno assistere alla registrazione di un audiolibro «letto da uno dei più grandi attori italiani» e misurarsi con quest’ultimo (di cui al momento non è noto il nome) nella lettura di un libro. Se non è ufficialmente noto l’attore che sarà a Londra per l’occasione, è noto però il nome dell’attore ambasciatore di Audible in Italia: si tratta di Claudio Bisio, la cui voce è già stata prestata a libri quali “La piuma” di Giorgio Faletti e “Storia di un corpo” di Daniel Pennac. Chissà che non sia proprio Bisio ad attendere i tre fortunati nuovi utenti Audible volati a Londra grazie all’Amazon Prime Day 2017.