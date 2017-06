Cariplo Factory: 100 milioni per le startup

Marco Viviani,

A un anno dalla sua nascita, grazie a un fondo dedicato da 100 milioni di euro, growITup, la piattaforma di Open Innovation creata da Cariplo Factory in partnership con Microsoft, completa il suo modello end-to-end mirato a generare opportunità di lavoro, favorire la crescita delle startup in fase post-seed e la trasformazione digitale. Nei primi 12 mesi di attività,

coinvolte circa mille startup, valutate oltre 200 e 40 eventi in tutto il paese.

GrowITUp ha costruito le fondamenta di un modello di partnership con grandi aziende, università, mettendo un fondo di investimento dedicato, con una dotazione finanziaria piuttosto importante: da questa premessa ora c’è il rilancio per avviare la fase due di growITup e un concreto passo verso l’obiettivo più ambizioso del progetto: aumentare del 100% gli investimenti in startup italiane ogni anno, fino ad arrivare a un miliardo di euro di investimenti entro il 2020. Il nuovo fondo, nell’arco del suo ciclo di vita stabilito in dieci anni, prevede 10-20 investimenti in round post seed e 7-15 investimenti in round A (in media 4-5 milioni di euro).

Altri cento milioni di euro: l’obietto di questo fondo, destinato alle startup in fase post-seed impegnate nello sviluppo di tecnologie digitali, per il quale Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo e il Fondo Italiano d’Investimento hanno già segnalato il proprio interesse. Inoltre, tra i futuri principali sottoscrittori del fondo altri primari investitori istituzionali nazionali e internazionali. Il final closing è atteso entro la fine del 2018, ma l’avvio dell’attività di investimento è prevista già per l’ultimo trimestre del 2017. Le decisioni di investimento, che scaturiranno da queste dinamiche, saranno comunque mirate all’ottenimento di rendimenti finanziari premianti per gli investitori.

Carlo Purassanta, amministratore delegato di Microsoft Italia:

Il nostro Paese ha enormi potenzialità, che possiamo valorizzare da una parte promuovendo l’innovazione nelle nostre imprese grazie all’innesto di nuove idee digitali, dall’altra lavorando in un’ottica di collaborazione aperta con gli attori della nuova economia. growITup è la risposta di Microsoft e Fondazione Cariplo al bisogno di crescita. L’obiettivo è duplice: sostenere da un lato la crescita delle giovani realtà innovative e l’occupazione nel nostro Paese, dall’altro supportare l’evoluzione in ottica moderna delle aziende italiane, sfruttando trend tecnologici come il Cloud e l’Intelligenza Artificiale.

Le aree di investimento del fondo sono rappresentate da 7 tipici “Made in Italy” industriali, che coincidono con la focalizzazione delle attività di growITup: Fintech & Insurtech, Agro-Food, Energy & Environment, Manufacturing 4.0, Italian Experience (Tourism, Culture & Entertainment), Fashion & Design, Modern Wellbeing (Health&Wellbeing)