eBay Super Weekend, sconti sino al 60%

Filippo Vendrame,

Ebay lancia anche lei i saldi estivi e per tutto il weekend sarà possibile trovare sconti sino al 60% su tantissimi prodotti di elettronica appartenenti a diverse categorie merceologiche. Tra i prodotti in promozione, nella categoria smartphone, si evidenziano, per esempio, il Huawei P8 Lite al prezzo di 109,90 euro, il Samsung J320 Galaxy J3 (2016) a 99,99 euro, l’Apple iPhone 6 32GB a 329 euro, il Huawei P10 Lite a 229 euro, l’iPhone 7 128GB a 659 euro e tante altre offerte tutte molto interessanti per chi ha intenzione di cambiare dispositivo mobile.

Tra i PC Windows 10, invece, eBay propone, per esempio, il notebook Acer Swift 1 a 249 euro, oppure il notebook HP 250 G5 W4N09E a 299 euro. Tra i tablet pc, invece, si segnala l’iPad 2017 32GB WiFi a 329 euro. Per gli appassionati della fotografia e dell’avventura l’action cam GoPro Hero 5 Black è proposta a 389,99 euro. Tra gli Hoverboard, oggi oggetto del desiderio di molti ragazzi, eBay propone il Ninebot Mini Pro 320 a 549,99 euro oppure tutta una serie di Hoverboard classici con prezzi compresi tra i 170 ed i 220 euro.

Non mancano poi accessori per il mondo dei PC, gadget di vario tipo e strumenti per la sicurezza come telecamere WiFi per la sorveglianza.

Infine, per gli appassionati dell’alta definizione eBay in questa promozione ha inserito moltissimi televisori di nuova generazione.

Una vetrina, dunque, con centinaia di offerte speciali tutte da scoprire. Si evidenzia che gli sconti speciali si intendono sino ad esaurimento scorte. Dunque, solamente i più rapidi potranno approfittare di queste promozioni.