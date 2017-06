Google Home e lo streaming musicale Bluetooth

Cristiano Ghidotti,

In occasione dell’evento I/O 2017 dedicato agli sviluppatori e andato in scena il mese scorso, il gruppo di Mountain View ha annunciato l’arrivo di alcune novità piuttosto interessanti per Google Home (ad esempio un sistema di assistenza proattiva e il supporto ai più utenti), lo smart speaker per la casa purtroppo non ancora disponibile per l’acquisto in via ufficiale nel nostro paese. Tra queste funzionalità inedite figura anche la possibilità di effettuare lo streaming musicale in modalità wireless via Bluetooth.

Stando a quanto segnalato da alcuni utenti alla redazione del sempre attento sito Android Police, avrebbe preso il via nelle ore scorse il rollout dell’aggiornamento che aggiunge questa caratteristica. Così, i possessori di Google Home possono ascoltare la loro musica preferita direttamente dall’altoparlante, controllando la riproduzione dalle applicazioni mobile per smartphone e tablet con sistema operativo Android o iOS. L’obiettivo è quello di rendere il device sempre più versatile, fronteggiando così la concorrenza di rivali come Amazon Echo che si basa sull’intelligenza dell’assistente virtuale Alexa.

Va precisato che la feature era già offerta in passato, ma in esclusiva per le app e i servizi che integrano il supporto nativo alla tecnologia Cast (la stessa equipaggiata dai dongle della linea Chromecast). Al momento non è dato a sapere se o quando Google Home farà il debutto anche in Italia. In occasione dell’I/O 2017, però, bigG ha confermato ufficialmente che l’Assistente Google inizierà a parlare la nostra lingua entro fine anno. Non è dunque da escludere l’ipotesi che lo speaker possa raggiungere i negozi italiani con la stessa tempistica, magari in concomitanza con il lancio sul mercato della seconda generazione di smartphone Pixel che esordiranno con il sistema operativo Android O.