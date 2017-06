Huawei MateBook E e X arrivano in Italia

Luca Colantuoni,

Huawei ha recentemente presentato tre nuovi modelli della serie MateBook, due dei quali sono ora disponibili anche in Italia. SI tratta del notebook MateBook X con schermo da 13,3 pollici e del MateBook E, un ibrido 2-in-1 con display da 12 pollici. Entrambi possiedono un’elevata qualità costruttiva e offrono caratteristiche interessanti per un uso multimediale e lavorativo. Il terzo dispositivo della serie, ovvero il notebook MateBook D da 15,6 pollici, non è al momento in vendita nel nostro paese.

Huawei MateBook X

Il MateBook X può essere definito un ultraportatile, in quanto è più piccolo di un foglio A4 e pesa solo 1,05 Kg. Il display da 13,3 pollici con risoluzione di 2160×1440 pixel occupa quasi interamente la parte frontale (screen-to-body ratio dell’88% e cornici spesse solo 4,4 millimetri). La dotazione hardware comprende un processore Intel Core i5-7200U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Altre caratteristiche di rilievo sono il sistema di raffreddamento senza ventola, il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione) e il sistema audio Dolby Atmos.

Galleria di immagini: Huawei MateBook X, immagini del notebook

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti la fotocamera frontale da 1 megapixel, due porte USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Huawei MateBook X è disponibile in Italia dal 29 giugno 2017 ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.399 euro nella colorazione Dark Grey.

Huawei MateBook E

Il MateBook E è invece un ibrido 2-in-1 con schermo da 12 pollici (2160×1440 pixel) e telaio in lega di alluminio. La nuova tastiera Folio offre una maggiore ergonomia, in quanto consente di inclinare il dispositivo fino a 160 gradi. La versione italiana integra un processore Intel Core i5-7Y54, affiancato da 4 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel, mentre tutte le altre specifiche (connettività wireless, porte e sistema audio) sono identiche al MateBook X.

Huawei MateBook E è disponibile in Italia dal 29 giugno 2017 al prezzo consigliato al pubblico di 1.199 euro nella colorazione Dark Grey.