iPhone 8: produzione mastodontica di OLED Samsung

Marco Grigis,

La produzione di iPhone 8, lo smartphone che Cupertino potrebbe lanciare a settembre in occasione dei dieci anni della linea, è entrata nel vivo. E, a quanto pare, vi sarebbe una grandissima richiesta di pannelli OLED da parte di Apple, tanto che Samsung avrebbe avviato una fornitura davvero mastodontica, così come mai si è vista prima. È quanto riporta la testata coreana ET News, sebbene non giungano conferme dalle due società citate.

Sembra che Apple stia pensando in grande per i nuovi iPhone 8, tanto che per dicembre già si ipotizzano decine di milioni di esemplari venduti. Inglobando uno schermo OLED da 5.8 pollici, il gruppo di Cupertino ha scelto Samsung come fornitore esclusivo, poiché unico produttore asiatico a poter sostenere i ritmi targati mela morsicata. Secondo quanto reso noto dal quotidiano coreano, Samsung starebbe pensando di ampliare la produzione, estendendo i propri impianti, per raggiungere una produzione target di 135.000 pannelli al mese per ogni linea d’assemblaggio. Un investimento che potrebbe richiedere anche 20 miliardi di dollari, pur di assecondare le richieste del partner californiano.

Secondo informazioni industriali del 28 giugno, Samsung Display avrebbe cominciato a costruire la sesta generazione della linea di produzione per pannelli OLED flessibili, chiamata A5, con una capacità fino a 270.000 pannelli al mese. Dovrà investire tra i 20.1 e i 21 miliardi di dollari.

La preferenza di Apple nei confronti di Samsung deriva non solo dai ritmi di produzione, ma anche e soprattutto dall’esperienza nell’impiego di pannelli OLED, soprattutto arrotondati o flessibili. Secondo le fonti coreane, tuttavia, vi potrebbero essere altre società desiderose di stringere accordi con la California, quali ad esempio LG. Il partner giapponese potrebbe essere aggiunto fra i fornitori di OLED per iPhone 8 a partire dai primi mesi del 2018, sebbene al momento non vi siano precise conferme in tal senso.

iPhone 8 è atteso a settembre, in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus: questi due esemplari dovrebbero vedere, a differenza del modello speciale, dei classici pannelli LCD IPS.