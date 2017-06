LG V30, addio al display secondario?

Luca Colantuoni,

La peculiarità degli smartphone LG V10 e V20 è lo schermo secondario da 2,1 pollici che visualizza le notifiche e le scorciatoie alle app preferite. In base ad un’indiscrezione trapelata un mese fa, questo piccolo display potrebbe essere spostato nella parte inferiore del prossimo LG V30. Invece, secondo la fonte di XDA Developers, il produttore coreano avrebbe deciso di eliminarlo.

I due smartphone della serie V possiedono uno schermo LCD da 5,7 pollici. La diagonale dovrebbe rimanere la stessa, ma per il nuovo V30 verrà quasi certamente utilizzato un pannello OLED, l’unico che soddisfa i requisiti minimi di Google Daydream. LG avrebbe inoltre deciso di adottare il rapporto di aspetto 18:9, per cui il phablet sarà più alto dei suoi predecessori. Questi due indizi suggeriscono quindi la possibile eliminazione del display secondario, sia a causa delle maggiori dimensioni dello smartphone, sia perché la tecnologia OLED consente di implementare la modalità Always-on Display.

Altre novità potrebbero essere la certificazione IP68, la cover posteriore in vetro e la ricarica wireless. Ciò significa che la batteria del V30 non sarà rimovibile, come quella del V20. Per quanto riguarda la restante dotazione hardware si prevede un processore Snapdragon 835, almeno 4 GB di RAM (forse anche 6 GB) e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Non mancheranno ovviamente la doppia fotocamera posteriore e il chip audio Hi-Fi.

Il sistema operativo sarà certamente Android 7.1 Nougat. L’annuncio del V30 è previsto per il 31 agosto all’IFA di Berlino.