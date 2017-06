Meizu Pro 7, doppio display a colori?

Luca Colantuoni,

Per distinguersi dai concorrenti, i produttori di smartphone devono inventarsi qualche caratteristica esclusiva. LG, ad esempio, ha aggiunto un secondo display alla serie V. Anche il Meizu Pro 7 potrebbe avere uno schermo secondario, ma posizionato sul retro. In base ad alcuni render pubblicati online sembrava che il display fosse di tipo E-Ink. Una recente immagine reale mostra invece un pannello a colori.

Il piccolo schermo, posizionato sotto la doppia fotocamera posteriore, può visualizzare gli stessi contenuti del display principale, oltre informazioni base, come ora, data e notifiche e condizioni del tempo. Non è possibile confermare l’autenticità dell’immagine, per cui potrebbe anche trattarsi di un abile fotomontaggio. Si possono inoltre notare il telaio in alluminio, le linee delle antenne e il pulsante Home, sotto il quale c’è il lettore di impronte digitali. Le cornici superiore e inferiore sono abbastanza larghe, quindi il Meizu Pro 7 avrà dimensioni “generose”.

La presunta dotazione hardware comprende uno schermo Super AMOLED da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore MediaTek Helio X30, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash. La variante Plus dovrebbe avere uno schermo Quad HD da 5,7 pollici, processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Per la doppia fotocamera posteriore si prevedono sensori Sony da 12 e 16 megapixel.

Il Meizu Pro 7 potrebbe essere annunciato in Cina il 26 luglio, mentre l’avvio della commercializzazione è attesa per il 4 agosto. Quasi certo l’arrivo dello smartphone in Italia, grazie all’importatore ufficiale Concorde S.p.A.