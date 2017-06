Nikon D820: la presentazione a fine luglio?

Cristiano Ghidotti,

Nuove indiscrezioni puntano a un annuncio ormai alle porte per Nikon D820, la fotocamera del segmento reflex che andrà di fatto a sostituire il modello D810 lanciato ormai tre anni fa. È ancora una volta il portale Nikon Rumors, sempre ben informato su temi di questo tipo, a riportare le voci di corridoio: si parla di una presentazione che dovrebbe andare in scena entro fine luglio o al più tardi nei primi giorni di agosto.

L’arrivo sul mercato del prodotto sarebbe invece fissato per il mese di settembre. Nessuna ufficialità, al momento, per quanto riguarda le specifiche tecniche né il prezzo di commercializzazione. Si parla comunque di una reflex con tutta probabilità equipaggiata con sensore full frame da 45-46 megapixel migliorato per quanto riguarda la gestione degli ISO (meno rumore a valori alti), una nuova versione della tecnologia SnapBridge, un display LCD inclinabile, due slot per le schede di memoria (uno SD e l’altro XQD) e il sistema autofocus ereditato dalla D5, l’ammiraglia indirizzata ai professionisti e svelata a inizio 2016.

Dovrebbe invece essere assente il modulo GPS per la geolocalizazione degli scatti. Da non escludere nemmeno l’ipotesi di veder la fotocamera chiamata Nikon D850. Possibile anche il supporto nativo alla registrazione video in formato 4K, una caratteristica sempre più richiesta e che potrebbe rendere il prodotto appetibile anche ai filmmaker. Va precisato che l’immagine visibile in apertura è frutto di un mock-up, anche se il design finale non dovrebbe discostarsi troppo da quanto mostrato.

Nikon non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori, almeno nel comparto imaging, nonostante quest’anno stia celebrando il suo primo secolo di storia. Una serie di licenziamenti si è resa necessaria per contenere le perdite e, di recente, la linea di compatte DL è stata cancellata spiegando la decisione con un incremento inatteso dei costi di sviluppo e sulla base di proiezioni di mercato non favorevoli per il segmento.