SNES Mini: la storia di Star Fox 2

Cristiano Ghidotti,

SNES Mini è già sold out. La riedizione in miniatura della console 16-bit è stata annunciata all’inizio della settimana e nei giorni scorsi è comparsa sugli store online in pre-ordine, ma le unità disponibili sono andate letteralmente a ruba in pochi minuti, portando alla comparsa delle prime aste a prezzi da capogiro. Per gli interessati, il consiglio è quello di tenere costantemente sotto controllo la pagina di negozi come Amazon Italia per prenotare il prodotto non appena tornerà disponibile.

Star Fox 2

Tra i 21 giochi preinstallati nel Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, il più interessante è senza dubbio Star Fox 2. Non perché gli altri non siano in grado di assicurare ore e ore di divertimento in pieno stile retrogaming, ma perché si tratta di una produzione inedita. Sviluppato da Nintendo e Argonaut Games come seguito del fortunato Star Fox (1993), il titolo non vide mai la luce poiché alle porte c’era il lancio di una nuova console per il gruppo giapponese: l’indimenticabile Nintendo 64. Debutterà dunque a oltre due decenni di distanza.

Si tratta a tutti gli effetti di un sequel: l’avventura narrata prende il via nel contesto della battaglia contro l’Imperatore Andross, il cui obiettivo è conquistare il sistema Lylat, con il team Star Fox nuovamente unito per combatterlo. Ci sono due new entry nel cast e alcune novità a livello di gameplay, nonché nella rappresentazione 3D degli elementi su schermo. A differenza di quanto avviene nel predecessore, il giocatore controlla contemporaneamente due navi che si muovono su una mappa, passando a una visuale di tipo action quando una di queste incontra una flotta nemica.

Tra gli obiettivi c’è la difesa del pianeta Corneria (visibile nel primo dei due screenshot qui sopra, nell’angolo in basso a sinistra) dagli attacchi e dal lancio di missili IPBM (Inter-Planetary Ballistic Missiles). I membri dell’equipaggio sono in totale sei: il carismatico leader rappresentato dalla volpe Fox McCloud, il solitario Falco Lombardi, il coniglio Peppy Hare, la rana Slippy Toad, il cane Fay e infine Miyu, la quota rosa del gruppo, una lince dalle sembianze antropomorfe. Una curiosità: una parte degli elementi realizzati durante lo sviluppo di Star Fox 2 è poi stata impiegata nel platform Super Mario 64, come nel caso del sistema dedicato alla gestione della telecamera.