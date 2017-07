Facebook penalizza chi condivide troppo

Filippo Vendrame,

Facebook ha un nuovo modo di identificare le fake news e spam nei feed degli utenti e sta cambiando nuovamente il suo algoritmo del Feed News per cercare di rimuovere questi contenuti. Facebook afferma che gli utenti che pubblicano moltissimo, cioè 50 volte e più al giorno (link ma non aggiornamenti di stato…), condividono molto spesso post che la società considera spam o false notizie. Così ora Facebook sta per identificare i collegamenti che questi utenti condividono per ridurre la loro distribuzione all’interno del social network.

Ciò significa che i link condivisi dagli utenti che li inviano ininterrottamente non riceveranno il tipo di visibilità che hanno sempre avuto, anche se i link arrivano da una pagina affidabile. Questi utenti potrebbero essere dei bot, ma Adam Mosseri, VP di Facebook e responsabile del News Feed, dice che la società è fiduciosa che trattasi comunque di persone reali. Facebook non sta in realtà guardando il contenuto di questi link, ha aggiunto Mosseri. Il responsabile di Facebook ha affermato che questi collegamenti condivisi spesso sono in realtà del tipo “click-bait” o comunque creati in maniera tale da attirare i click degli utenti. Trattasi di un segnale molto forte per identificare un vasto range di contenuti problematici.

Questo aggiornamento è uno dei tanti cambiamenti che Facebook ha fatto negli ultimi sei mesi per cercare di ridurre i contenuti falsi nel News Feed. La lotta contro le cosiddette “fake news” è diventata una priorità per Facebook dopo le elezioni presidenziali americane, e molti credono che le false notizie su Facebook abbiano contribuito a giocare un ruolo importante nell’elezione di Trump.

Questa modifica non dovrebbe avere effetti sugli editori dice Mosseri. Facebook sta tenendo sotto controllo solo i link condivisi da individui che pubblicano più di 50 volte al giorno, non le Pagine che pubblicano spesso.