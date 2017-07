Film e serie TV: catalogo streaming di luglio

Marco Grigis,

L’estate è entrata nel pieno e, mentre alcuni si apprestano a superare le ultime settimane di lavoro, in molti si stanno già godendo le meritate vacanze. Quale migliore occasione per approfittare, tra un tuffo al mare o una passeggiata in montagna, di qualche ora di relax con la propria serie preferita? Le proposte delle principali piattaforme di streaming sono le più svariate, per quattro settimane decisamente all’insegna del binge watching.

Sono diverse le novità, tra serie tv e film, che caratterizzeranno il mese di luglio da poco cominciato. Un catalogo forse meno ricco rispetto al precedente giugno, uno dei periodi da sempre più caldi sul fronte dello streaming, ma ugualmente appassionante. I principali colossi, in particolare Netflix e Amazon, sembrano aver voluto puntare su una fruizione semplice e immediata, adatta quindi anche ai dispositivi mobile, considerato come gran parte degli abbonati si ritroveranno in viaggio o, ancora, in pieno riposo nelle località di relax. Infinity e Now TV, nel frattempo, puntano sulle grandi produzioni internazionali, con dei film di vero e proprio culto. Di seguito, tutte le novità in catalogo.

Luglio 2017: tutta l’offerta streaming

Sarà un luglio sempre ricco, quello in arrivo per il colosso dello streaming Netflix. A partire dalle serie TV originali, con un parterre nutrito di proposte: la prima stagione di “Castlevania” dal 7, la prima di “Friends From College” dal 14 e l’avvio di “Ozark” il 21, a cui si aggiungono gli appuntamenti settimanali con “The Mortal Instruments” il martedì e con “Chelsea” il venerdì. Passando alle serie non autoctone, il 1 luglio è arrivata la quarta stagione di “Bates Motel”, mentre dal 4 si potrà approfittare della quattordicesima de “I Griffin”. Tantissimi i film con cui rilassarsi durante le giornate più calde, tra i quali “La Grande Bellezza”, “To Rome with Love” e “L’uomo che fissa le capre” (1 luglio), “Slam” (21 luglio), a cui si aggiungono “Giù al Nord”, “L’ultimo dei templari”, “Amore e altri rimedi” e “Mansfield Park” (31 luglio). Si conclude con una ricchissima proposta di show comici, da “The Standups” a “Ari Shaffir: Double Negative”, ma anche con molte proposte dedicate ai bambini: “Degrassi: Next Class” e “Luna Petunia” (7 luglio), l’interattivo “Buddy Thunderstruck: la Busta dei Forse (14 luglio) e “Una strega imbranata” (21 luglio).

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video dedica il mese di giugno alla grande tradizione del periodo drama, con una nuova produzione pensata per omaggiare il grande genio di F. Scott Fitzgerald, peraltro già protagonista di un’altra amatissima serie Amazon: “Z: The Beginning of Everything”. Dal 28 luglio arriva infatti “The Last Tycoon”, la storia di Monroe Stahr, interpretato da Matt Bomer, e della sua lotta per la sopravvivenza del suo studio hollywoodiano con il padre Pat Brady. Ambientato negli Stati Uniti degli anni ’30, nel periodo di recesso economico tra la crisi del ’29 e le prime avvisaglie di guerra, la produzione vede un cast di tutto rilievo: oltre a Matt Bomer, figurano anche Lily Collins nei panni di Rose Brady e Dominique McElligott in quelli di Kathleen Moore. Scritto e diretto da Billy Ray, “The Last Tycoon” è stato prodotto da Amazon in collaborazione con TriStar Television.

Infinity e Now TV

Infinity, la piattaforma di streaming del gruppo Mediaset, scommette su un mese di luglio dedicato al grandissimo cinema. Moltissime le pellicole di culto offerte agli utenti, sia in modalità Premiere che in catalogo classico. Quasi trenta titoli, tra cui si segnalano “The Prime Minister” e “The Guardians” (3 luglio), “Titanic” (5 luglio), “Into The Sun” (6 luglio), “Steve Jobs” (8 luglio), “Un mercoledì da leoni” (11 luglio) e “Scary Movie 5” (18 luglio). Tra le serie, invece, il 5 arrivano le prime due stagioni di “Chicago Fire”, seguite il 12 dalla quinta stagione di “Arrow”, il 19 dalla terza di “Flash” e il 26 da “Childhood’s End”. Now TV, come consuetudine, continua a seguire la classica programmazione targata Sky e, oltre a “Pitch” e “1993”, la piattaforma di streaming conquista la serie più attesa del momento: arriva la settimana stagione di “Games of Thrones”, dal 17 luglio in lingua originale e dal 24 doppiata.