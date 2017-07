Il trova WiFi di Facebook disponibile per tutti

Filippo Vendrame,

Facebook ha annunciato di aver iniziato il roll out a livello mondiale di Find Wi-Fi sia per dispositivi iOS che Android per aiutare le persone a rimanere connesse con le comunità e trovare nuove esperienze vicine a loro. L’anno scorso, il social network aveva lanciato Find Wi-Fi in alcuni Paesi a livello di test ricevendo feedback positivi: questa funzione, infatti, non solo ha aiutato le persone durante i loro viaggi, ma è risultata utile specialmente nelle zone dove la connessione internet non era delle migliori.

Nello specifico, Find Wi-Fi permette di localizzare punti hot spot wi-fi vicini alla propria posizione ogni volta che se ne ha bisogno. Quindi, se l’utente si trova per qualche motivo, per per viaggio o per lavoro in un posto dove la connessione dati risulta essere è debole, può mappare le connessioni wi-fi più vicine alla sua posizione. Trovare i punti hotspot Wi-Fi più vicini alla propria posizione è davvero molto semplice. Gli utenti non dovranno fare altro che aprire l’applicazione del social network, fare clic sulla scheda “Altro” e poi selezionare “Find Wi-Fi”. Una volta nella scheda “Find Wi-Fi” gli utenti di Facebook dovranno attivare la funzionalità. A quel punto potranno sfogliare i punti di accesso più vicini disponibili in una mappa e saperne di più sulle attività che li ospitano.

Una funzionalità, dunque, decisamente utile in viaggio, soprattutto adesso che si avvicinano le ferie estive e ci si deve recare in località dove la rete dati del proprio operatore potrebbe non consentire di poter navigare con il proprio smartphone e tablet pc e dove, dunque, serve un’altra forma di collegamento alla rete.