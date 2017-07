LG G Pad IV 8.0 FHD LTE, tablet ultraleggero

Luca Colantuoni,

Il mercato dei tablet è in calo da diversi anni, grazie soprattutto alla crescente diffusione dei dispositivi ibridi 2-in-1, ma diversi produttori offrono ancora modelli per tutte le tasche. LG ha annunciato il nuovo G Pad IV 8.0 FHD LTE, un tablet di fascia medio-bassa con schermo da 8 pollici. Il successore del G Pad III 8.0 sarà disponibile in Corea del Sud tramite l’operatore LG U+. Non è noto se verrà distribuito anche in altri paesi.

Il produttore coreano non specifica il materiale scelto per il telaio, ma considerato il mercato di riferimento sarà certamente plastica. LG sottolinea tuttavia che lo spessore è di appena 6,9 millimetri e che il tablet pesa solo 290 grammi, come una lattina di Coca Cola, quindi può essere comodamente trasportato nella borsa o nella tasca della giacca. A titolo di confronto, il precedente G Pad III 8.0 aveva uno spessore di 7,9 millimetri e un peso di 309 grammi. Lo schermo IPS da 8 pollici ha una risoluzione di 1920×1200 pixel.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 435 a 1,4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Le due fotocamere hanno una risoluzione di 5 megapixel, mentre la connettività wireless è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. LG segnala la presenza di alcune funzionalità interessanti, come Dual Windows, Knock Code e Easy Mode. Quest’ultima, attivabile con il pulsante Q sul alto destro del tablet, permette di ridurre l’emissione della luce blu che affatica gli occhi durante la lettura. Il G Pad IV 8.0 FHD LTE sarà in vendita dal 4 luglio ad un prezzo di 352.000 won, pari a circa 270 euro.