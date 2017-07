LG Q6 sarà il nuovo LG G6 mini?

Da circa due mesi circolano indiscrezioni sul lancio di un LG G6 mini, versione ridotta dell’attuale LG G6. In base alle informazioni ricevute dal noto leaker Evan Blass, lo smartphone verrà commercializzato con il nome LG Q6 e avrà un design simile al top di gamma. Nella documentazione inviata dal produttore coreano alla FCC statunitense viene indicato con il model number M700.

Il G6 è uno dei migliori smartphone Android sul mercato. LG ha abbandonato la modularità del precedente modello, optando per un telaio unibody in alluminio che ha ottenuto le certificazioni IP68 e MIL-STD-810G. Altra peculiare caratteristica è il display Full Vision da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel). Il nuovo LG Q6 dovrebbe avere lo stesso rapporto di aspetto (18:9) o simile (18.5:9), ma una diagonale inferiore, probabilmente 5,4 pollici.

This will be known as the LG Q6 (recently hit FCC under model number M700) — also 18.5:9, but with a single 13MP camera & 3GB RAM. https://t.co/JdSJi8e4wL

— Evan Blass (@evleaks) June 30, 2017