Moto X4 compatibile con Google Project Fi?

Luca Colantuoni,

Google ha comunicato che uno dei suoi partner offrirà uno smartphone di fascia media compatibile con Project Fi, il servizio che ha permesso all’azienda di diventare un MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Secondo le fonti del noto leaker Evan Blass, il partner è Motorola e lo smartphone sarà il Moto X4. Il nuovo dispositivo arriverà sul mercato nel corso del quarto trimestre 2017.

Project Fi, annunciato circa due anno fa, consente agli utenti di rimanere sempre connessi grazie alla funzionalità che effettua lo switch automatico tra la rete LTE degli operatori (T-Mobile, Sprint, U.S. Cellular e Three) e gli hotspot WiFi, sfruttando una connessione VPN cifrata. Ciò è oggi possibile solo con i Google Pixel/Pixel XL venduti negli Stati Uniti e, in precedenza, con i Nexus 5X/6/6P.

Il Moto X4 compatibile con Project Fi dovrebbe avere le stesse specifiche del modello che arriverà negli altri paesi, ad eccezione del modulo wireless. Motorola aveva confermato l’esistenza dello smartphone durante una presentazione privata, senza tuttavia fornire la dotazione hardware completa. Il dispositivo dovrebbe avere uno schermo da 5,2 pollici con vetro 3D e risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore Snapdragon 660, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore, lettore di impronte digitali e batteria da 3.800 mAh.

Se la data di lancio verrà confermata, il sistema operativo installato potrebbe essere Android O. Maggiori informazioni arriveranno sicuramente nelle prossime settimane.