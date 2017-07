Nuova Nissan Leaf, presentazione il 6 settembre

Filippo Vendrame,

Dopo la Tesla Model 3, per il 2018, la Nissan Leaf è probabilmente il veicolo elettrico più atteso. Dovrebbe essere il più grande aggiornamento del modello fin dal suo lancio avvenuto nel 2010. Adesso, finalmente è stata condivisa una data finale per il suo debutto. Nissan, infatti, ha confermato che svelerà il suo nuovo modello il 6 settembre. Dovrebbe essere disponibile nelle concessionarie poco dopo.

Il costruttore di auto giapponese ha anche condiviso una foto della griglia della nuova Nissan Leaf che sicuramente non svela nulla di particolare ma che sicuramente aiuta a mantenere alta l’attesa per questo interessante modello. Del resto, La Nissa Leaf è l’auto elettrica più venduta al mondo e tutti i fan di questo brand stanno attendendo con ansia il nuovo modello che dovrebbe finalmente fare quello step qualitativo in grado di rimetterlo in pari con tutte le nuove auto di ultima generazione che stanno arrivando sul mercato. Oltre, infatti, ad un significativo restyling estetico e funzionale, la nuova Nissan Leaf disporrà di un consistente upgrade del pacco batterie in grado di consentirle di aumentare sensibilmente l’autonomia.

Le voci più insistenti parlano di un pacco batterie da 60 Kwh che dovrebbe consentire alla nuova Nissan Leaf di disporre di un’autonomia di circa 200 miglia. L’attuale modello dispone, invece, di una piccola batteria da appena 30 Kwh. La nuova Nissan Leaf sarà anche molto avanzata tecnologicamente. Recentemente, la Nissan ha condiviso un’immagine del cruscotto della nuova Leaf che mette in evidenza come sarà disponibile ProPilot 1.0, la sua piattaforma di guida autonoma.

Il costruttore giapponese è obbligato a rinnovare pesantemente la sua auto elettrica. La concorrenza, infatti, incalza rapidamente e per rimanere competitivi è necessario sviluppare un modello molto più avanzato rispetto a quello che è in vendita oggi.