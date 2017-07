Tesla Model 3, la produzione partirà venerdì

Filippo Vendrame,

Elon Musk ha condiviso quell’annuncio che tutti stavano aspettando da tempo. La produzione di serie della Model 3 inizierà il prossimo venerdì. Elon Musk, CEO della società, ha affermato che la Tesla Model 3 ha superato tutti i requisiti normativi e che i primi veicoli saranno prodotti a partire dal prossimo venerdì. Ciò significherebbe che la Model 3 starebbe rispettando la tabella di marcia, dal momento che Tesla aveva promesso l’avvio della produzione entro il mese di luglio, l’anno scorso, quando aveva aggiornato i suoi piani di produzione dopo aver ricevuto più prenotazioni rispetto a quanto previsto.

L’annuncio è stato dato dallo stesso Musk attraverso il suo account su Twitter. Se la tabella di marcia sarà davvero rispettata la produzione inizialmente sarà abbastanza limitata con 1000 auto a settimana per i primo mese e poi 5000 unità a settimana sino a fine anno. I primi possessori della Model 3 saranno i dipendenti della società e poi i possessori di una Tesla della California. Con l’aumentare della produzione, saranno soddisfatti sempre più clienti che avevano prenotato la Model 3. L’attesa sarà, dunque, molto lunga ma questo non stupisce visto il grande numero di prenotazioni, oltre 400 mila.

Chi prenota oggi, per esempio, potrà ricevere la sua Model 3 solo a metà del 2018. Elon Musk conferma, inoltre, che Tesla ha in programma un evento di lancio per la consegna delle prime 30 Model 3 il 28 luglio. In questa data sicuramente saranno svelati maggiori piani sulla produzione di questa nuova autovettura elettrica a guida autonoma.

Nessuna menzione per l’apertura del configuratore con cui i clienti potranno personalizzare la loro autovettura prenotata.