ASUS annuncia lo ZenFone 4 Max

Luca Colantuoni,

Il produttore taiwanese ha annunciato il primo smartphone della serie ZenFone 4. In realtà non c’è stata una vera e propria presentazione ufficiale, ma il nuovo ZenFone 4 Max è apparso sul sito russo di ASUS. Come si può intuire dal nome, la caratteristica più interessante del successore dello ZenFone 3 Max è l’enorme capacità della batteria. Infatti, le restanti specifiche sono quelle di un dispositivo di fascia medio-bassa.

Lo ZenFone 4 Max possiede un telaio in alluminio e uno schermo 2.5D IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 425 o octa core Snapdragon 435, entrambi con frequenza massima di 1,4 GHz, affiancati da 2/3/4 GB di RAM e 16/32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. ASUS offrirà probabilmente diverse varianti dello smartphone in base ai paesi in cui verrà distribuito. Interessante la presenza di una doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel con obiettivi normale (80 gradi) e grandangolare (120 gradi), flash LED, PDAF e stabilizzazione elettronica delle immagini.

Oltre alle tradizionali funzionalità (beautification, panorama e pro), gli utenti potranno sfruttare la modalità Super Resolution che permette di ottenere foto con una risoluzione massima di 52 megapixel. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con selfie flash, apertura f/2.2 e obiettivo da 85 gradi, in grado di scattare foto panoramiche a 140 gradi. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE (dual SIM). Presenti inoltre il jack da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali e la radio FM.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e può essere utilizzata per ricaricata altri dispositivi. ASUS promette un’autonomia di 46 giorni in standby, 40 ore in conversazione e 22 ore di riproduzione video. La ricarica completa richiede 4 ore, ma sono sufficienti 15 minuti per avere un’autonomia di tre ore. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia ZenUI 3.0. Lo ZenFone 4 Max con Snapdragon 425, 2 GB di RAM e 16 GB di storage sarà disponibile in tre colori (nero, rosa e oro) ad un prezzo base di 13.900 rubli.