ASUS ZenFone AR disponibile in Italia con Tre

Luca Colantuoni,

Il primo smartphone al mondo compatibile con le tecnologie Tango e Daydream di Google arriva finalmente in Italia. Il nuovo ASUS ZenFone AR può essere acquistato direttamente sul sito Tre, in abbinamento ad un’offerta ALL-IN. Grazie al suo sistema TriCam e alla dotazione hardware di alto livello, il phablet è in grado di gestire contenuti in realtà aumentata e realtà virtuale, offrendo un’esperienza veramente coinvolgente.

La peculiarità dello ZenFone AR è dunque il modulo fotografico posteriore composto da una fotocamera principale da 23 megapixel (sensore Sony IMX318), una fotocamera ausiliaria che traccia la posizione dello smartphone nello spazio tridimensionale e una fotocamera che rileva la profondità e quindi permette di calcolare la distanza dagli oggetti, misurando il tempo impiegato dal laser ad infrarossi per tornare indietro dopo la riflessione. Il sistema TriCam può essere sfruttato dalle app AR pubblicate sul Google Play Store.

Altre caratteristiche della fotocamera principale solo l’obiettivo con apertura f/2.0, la stabilizzazione elettronica e ottica, il TriTech Focus System (rilevamento di fase, laser e continuo), il supporto RAW e HDR, diverse modalità di scatto (manuale, panorama, time lapse, slow motion), la registrazione video 4K e il doppio flash LED. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con ottica grandangolare (85 gradi).

La restante dotazione hardware comprende uno schermo AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore Snapdragon 821 a 2,4 GHz, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM), lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, jack da 3,5 millimetri, audio Hi-Fi a 192kHz/24bit e batteria da 3.300 mAh. Lo smartphone soddisfa quindi i requisiti minimi della tecnologia Daydream e può essere utilizzato con il visore Daydream View.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia ASUS ZenUI 3.0. Lo ZenFone AR (colore nero) può essere ordinato sul sito dell’operatore italiano ad un prezzo di 899,00 euro.