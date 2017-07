E-bike, arriva l’ABS targato Bosch

Filippo Vendrame,

Le e-bike, le bici elettriche a pedalata assistita, continuano a diffondersi rapidamente. Bosch, uno dei leader di questo mercato grazie ai suoi motori scelti da molti brand importanti per i loro modelli di e-bike, punta a voler migliorare ulteriormente la sicurezza dei ciclisti, soprattutto in ambito urbano. Proprio per questo, il produttore tedesco a fine giugno ha annunciato l’arrivo dell’ABS per le e-bike che sarà disponibile in alcuni modelli a partire dall’autunno del 2018.

La combinazione tra ABS attivo sulla ruota anteriore e controllo del sollevamento della ruota posteriore garantisce maggior sicurezza. In manovre di frenata critiche, la pressione del freno sulla ruota anteriore viene regolata, mantenendo così stabile la situazione di guida: un vantaggio soprattutto nel trekking e nel traffico urbano. In questo modo, i ciclisti potranno pedalare con maggiore sicurezza anche su fondi umidi e scivolosi sapendo che potranno contare su di una maggiore sicurezza. Dal punto di vista tecnico, il funzionamento dell’ABS per le e-bike di Bosch è presto spiegato.

La velocità di entrambe le ruote viene monitorata da dei sensori che ne calcolano il numero di giri. Se in caso di frenate troppo brusche la ruota anteriore rischia di bloccarsi, l’ABS Bosch eBike migliora la stabilità di marcia e la manovrabilità dell’e-bike, in particolare su fondi stradali scivolosi. La frenata regolata in modo armonico aggiunge ulteriore controllo e sicurezza. Il controllo del sollevamento della ruota posteriore dell’ABS di Bosch eBike ne diminuisce il possibile sollevamento in caso di frenate estremamente brusche sulla ruota anteriore, riducendo così la possibilità di venire sbalzati. Ciò consente quindi di utilizzare il freno della ruota anteriore in modo più attivo ed efficiente.

L’ABS Bosch per le e-bike verrà utilizzato prima con i sistemi Performance Line Cruise e Speed in combinazione con Intuvia, su bici da trekking e da città con pneumatici da 28 pollici.

Grazie a questa soluzione, la mobilità in città e lo sport fuori porta potranno godere di una maggiore sicurezza.