Galaxy Note 8, immagine CAD svela la dual camera

Luca Colantuoni,

Sembra ormai certo che il Galaxy Note 8 avrà una doppia fotocamera posteriore, disposta al centro in orizzontale. Samsung ha confermato che il lettore di impronte digitali non verrà posizionato sotto lo schermo, ma troverà posto sul retro del phablet. Un disegno CAD svela la soluzione scelta da Samsung.

L’immagine è stata pubblicata su Twitter da Jonathan Endicott, CEO di Slickwraps, azienda specializzata nella realizzazione di cover per smartphone. I produttori di accessori ricevono i materiali in anticipo per portare i gadget sul mercato contemporaneamente ai nuovi dispositivi, quindi il disegno CAD del Galaxy Note 8 è sicuramente autentico. La forma del modulo dual camera è praticamente identica a quella visibile nel render all’inizio dell’articolo. Si possono chiaramente distinguere le lenti delle due fotocamere e il lettore di impronte digitali.

Per evitare di sporcare le lenti delle fotocamere con le dita, come accade spesso con il Galaxy S8, Samsung ha inserito uno spazio maggiore alla sinistra del lettore di impronte, occupato dal flash LED e dal cardiofrequenzimetro. Il sensore biometrico è quindi più facilmente raggiungibile con il dito indice.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono uno schermo Super AMOLED da 6,3 pollici, processore Exynos 8895 o Snapdragon 836, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere posteriori da 12 megapixel, batteria da 3.300 mAh e stilo S Pen. Il prezzo potrebbe essere superiore a 1.000 euro. L’annuncio dello smartphone dovrebbe avvenire nell’ultima settimana di agosto.