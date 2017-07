iPhone 8: caricatore wireless non in dotazione

Marco Grigis,

Mancano pochi mesi alla presentazione di iPhone 8, lo smartphone che Apple starebbe progettando per i dieci anni della linea. Da tempo si discute della possibile introduzione di un sistema di ricarica wireless, da estendere non solo al modello aggiuntivo ma anche ai classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Secondo Ming-Chi Kuo, analista molto credibile sul conto della mela morsicata, questa tecnologia sarà introdotta, eppure i caricatori wireless non saranno in dotazione. Sembra, infatti, che Cupertino voglia venderli separatamente.

Le indiscrezioni provengono dalla nota, consegnata ieri agli investitori, con cui Kuo ha voluto esplicitare dieci previsioni sugli smartphone Apple in arrivo a settembre. Alcune di queste indiscrezioni sono state già analizzate nella giornata di ieri, ad esempio l’esclusione di Touch ID in favore di un sistema avanzato di scansione 3D del volto. Oggi, invece, emerge la singolare implementazione che Cupertino vuole perseguire per la ricarica wireless dei dispositivi.

Secondo quanto reso noto, iPhone 8 e i classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus vedranno l’inclusione di un sistema di ricarica senza fili, tanto che tutti i modelli vedranno una scocca in vetro, proprio per abilitare la tecnologia. Il classico alluminio, infatti, potrebbe ridurre le capacità di trasferimento dei sistemi a induzione. L’implementazione seguirà le specifiche WPC, quelle del Wireless Power Consortium, già scelte per numerosi dispositivi della concorrenza Android.

Le possibilità di ricarica wireless, tuttavia, saranno limitate a quei consumatori che decideranno di acquistare un accessorio aggiuntivo, probabilmente un pad dove adagiare iPhone, poiché in dotazione abbinata allo smartphone vi sarà il classico cavo Lightning. Apple stessa produrrà l’accessorio, ma potrebbero essere compatibili anche soluzioni di terze parti.

Il lancio dei tre modelli, con iPhone 8 forse chiamato iPhone Edition, è atteso nel mese di settembre. La distribuzione ufficiale del modello da 5.8 pollici, tuttavia, potrebbe cominciare a ottobre inoltrato, per alcuni ritardi accumulati in fase di produzione.