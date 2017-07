Motorola Moto X4, dual camera e Android 7.1 Nougat

Luca Colantuoni,

Il primo Moto X, annunciato circa quattro anni fa, è stato uno degli smartphone più popolari tra gli utenti. In seguito sono arrivati i Moto X (2014) e i Moto X Style/Force/Play. Con il lancio dei Moto Z, la serie è stata riposizionata nella fascia media, quindi anche il prossimo Moto X4 avrà una dotazione hardware inferiore al top di gamma. Secondo il noto leaker Evan Blass, Motorola annuncerà lo smartphone nel quarto trimestre.

In base alle informazioni ricevute, il Moto X4 avrà un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Lo smartphone sarà resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP68) e integrerà un processore octa core Snapdragon 630 a 2,2 GHz, non uno Snapdragon 660 come ipotizzato in precedenza. La dotazione hardware comprenderà inoltre 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. La batteria avrà invece una capacità di 3.000 mAh.

Come trapelato qualche settimana fa, il Moto X4 verrà equipaggiato con un modulo dual camera. Il produttore avrebbe scelto sensori da 12 e 8 megapixel, mentre la fotocamera frontale avrà una risoluzione di 16 megapixel. Sotto il pulsante Home ci sarà infine il lettore di impronte digitali. Il Moto X4 dovrebbe essere il primo smartphone non-Google compatibile con Project Fi.

Entro fine anno verrà presentato anche il successore del Moto M. Il Moto M2 dovrebbe avere uno schermo full HD da 5,5 pollici, processore MediaTek, 4 o 6 GB di RAM e 32 o 64 GB di storage. Inizialmente sarà disponibile in Cina, ma potrebbe arrivare anche in altri paesi (con un processore più lento).