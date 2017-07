OnePlus 5, display ruotato e audio invertito

Luca Colantuoni,

Il nuovo OnePlus 5 ha ricevuto recensioni abbastanza positive, ma pochi giorni dopo l’avvio delle vendite sono iniziate ad arrivare segnalazioni su un fastidioso problema dello schermo che si manifesta durante lo scrolling. Alcuni utenti hanno inoltre notato che i canali audio vengono invertiti quando si registra un video. Per il primo “difetto” non esiste nessuna soluzione, mentre per il secondo è previsto il rilascio di un aggiornamento software.

Nel video si può vedere lo strano fenomeno indicato con il termine “jelly effect” (effetto gelatina). Gli esperti di XDA Developers hanno scoperto nel codice del kernel il numero 180 che fa riferimento all’orientamento dello schermo. In pratica, il controller del display deve compensare la rotazione di 180 gradi. Un utente di Reddit ha aperto lo smartphone per trovare una prova di questo strano funzionamento, scoprendo che il pannello Optic AMOLED è stato effettivamente montato al contrario. L’immagine mostra la posizione del controller nel OnePlus 3T e nel OnePlus 5.

La rotazione di 180 gradi è stata necessaria per trovare spazio alla doppia fotocamera posteriore e alle antenne posizionate nella parte superiore. OnePlus ha dichiarato che il problema riguarda solo un piccolo numero di utenti e che l’effetto visuale è normale. Gli utenti possono chiedere la sostituzione dello smartphone (entro 15 giorni dall’acquisto), ma anche sulla nuova unità potrebbe esserci l’effetto gelatina.

Il secondo problema è invece risolvibile con un aggiornamento software. Quando viene registrato un video, mantenendo il OnePlus 5 in orizzontale, i canali audio destro e sinistro sono invertiti, come si può ascoltare nel seguente video. Il produttore cinese ha promesso inoltre l’arrivo della stabilizzazione video.