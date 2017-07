Samsung realizzerà uno smart speaker con Bixby

Luca Colantuoni,

Anche il produttore coreano ha avviato la progettazione di uno smart speaker. Secondo la fonte del Wall Street Journal, Samsung è al lavoro sul dispositivo da oltre un anno, ma nessuna data di lancio è stata stabilita. L’altoparlante sfrutterà ovviamente Bixby, l’assistente personale introdotto con i Galaxy S8/S8+. Samsung deve però risolvere il problema della lingua.

La funzionalità più utile è Bixby Voice. Per adesso solo gli utenti coreani possono usare i comandi vocali per interagire con l’assistente, in quanto il riconoscimento della lingua inglese non è ancora ottimale. Recentemente è stata rilasciata una versione preliminare, ma sembra che lo sviluppo proceda a rilento, a causa della mancanza di “big data” necessari per l’addestramento della tecnologia di deep learning. Inoltre, le barriere linguistiche e geografiche tra gli ingegneri statunitensi e i colleghi coreani rappresentano ulteriori ostacoli.

Per lo stesso motivo, lo smart speaker (nome in codice Vega) non è stato ancora annunciato. Anzi sembra che le specifiche non siano state finalizzate, per cui il lancio sul mercato potrebbe avvenire con eccessivo ritardo rispetto ai diretti concorrenti, ovvero Amazon Echo (Alexa), Google Home (Assistant), Apple HomePod (Siri) e Harman Kardon Invoke (Cortana).

Secondo il Wall Street Journal, la versione finale di Bixby Voice per Galaxy S8/S8+ verrà distribuita entro fine luglio. Ciò significa che per lo smart speaker bisognerà attendere ancora molti mesi.