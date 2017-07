Skype, addio alle vecchie piattaforme

Filippo Vendrame,

Dal primo luglio, molti utenti che utilizzano ancora alcune vecchie piattaforme di Windows non hanno più accesso ai servizi di Skype. A partire da questa data, infatti, Microsoft ha chiuso il supporto al suo programma di comunicazione per questi sistemi operativi. Questo significa che i nuovi utenti non potranno collegarsi ed i vecchi potrebbero essere scollegati senza più la possibilità di riconnettersi. Le piattaforme sui cui non sarà più possibile utilizzare Skype sono Windows RT, Windows Phone 8 e Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile TH2 per chi utilizza l’app Messaggi. Anche l’app di Skype per le Smart TV non è più supportata.

Questo significa che per poter continuare ad utilizzare Skype gli utenti devono utilizzare una versione più recente dell’app ma nel caso delle piattaforme sopraccitate l’unico modo è quello di effettuare l’upgrade ad un dispositivo più moderno. Tutti coloro che utilizzano ancora queste piattaforme dovrebbero aver ricevuto nel corso delle ultime ore un messaggio da Skype che annunciava la fine del supporto delle vecchie app. Microsoft ha lavorato molto negli ultimi mesi per migliorare Skype spostando l’intero servizio all’interno di una piattaforma cloud. La dismissione delle vecchie app di Skype per alcune piattaforma è stato un passaggio indispensabile per l’ammodernamento del servizio. La casa di Redmond, inoltre, sta rinnovando Skype non solo dal punto di vista tecnico ma anche nella sostanza per farlo percepire da parte degli utenti non solo come un servizio VoIP ma come qualcosa di più.

Proprio per questo, di recente, la casa di Redmond ha annunciato un completo restyling dell’app di Skype per dispositivi mobile che rende il servizio molto più simile ad un social network. Novità che arriveranno entro fine anno anche per i PC Windows ed i computer Mac.