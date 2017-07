SNES Mini: Amazon UK riduce gli ordini

Marco Grigis,

SNES Mini, la piccola console dedicata al retrogaming in salsa anni ’90, si avvia a essere l’ennesimo successo commerciale targato Nintendo. La riedizione del Super Nintendo Entertainment System, uno dei più popolari dispositivi di gaming del passato, ha infatti conquistato gli utilizzatori, saturando le prenotazioni pressoché ovunque. La console verrà infatti distribuita a fine settembre, ma la fase di preordine segna un tutto esaurito: è forse per questa scarsa disponibilità che Amazon, nel Regno Unito, ha deciso di ridurre il numero di esemplari già acquistati dagli utenti.

L’indiscrezione proviene dal Daily Star, sulla base di alcune informazioni pubblicate dagli acquirenti sui social network. Secondo quanto dichiarato, la divisione britannica di Amazon avrebbe contattato alcuni utenti, informandoli della riduzione dei loro ordini a una sola SNES Mini per cliente. Un fatto che non stupisce, considerato come nel Regno Unito la console sia andata a ruba in poco meno di 30 minuti, e molti appassionati siano rimasti a bocca asciutta anche a causa di ordini multipli da parte di altri acquirenti. Così riporta la missiva del colosso dello shopping online, come riportata da NeoGaf:

Ti stiamo scrivendo per il tuo ordine su Amazon.co.uk, che include più di una Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System. Sfortunatamente, c’è stato un cambiamento sulla disponibilità di questo prodotto su Amazon.co.uk. […] Di conseguenza, abbiamo ridotto la quantità di Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System nel tuo ordina a una (1) unità.

Al momento, la divisione britannica di Amazon non ha commentato ufficialmente la notizia, mentre in Italia non si segnalano casi analoghi, a seguito dell’avvio della prevendita qualche giorno fa. Le problematiche potrebbero comunque essere connesse alla disponibilità ridotta garantita da Nintendo: pur sottolineando come la produzione sarà “significativamente più elevata” rispetto alla NES Classic Edition dello scorso anno, a oggi non si conoscono le proporzioni della distribuzione per la casa nipponica.

La SNES Mini incorpora 21 dei giochi più famosi per Super Nintendo, tra cui l’inedito Star Fox 2. La console sarà disponibile in tre edizioni diverse, così come è accaduto negli anni ’90, ricalcando il design storico per le altrettante aree di Stati Uniti, Europa e Giappone.