Windows 10 Fall Creators Update, versione 1709

Filippo Vendrame,

Windows 10 Fall Creators Update è il nuovo step di Windows 10 che la Microsoft ha svelato a Build 2017 e che dovrebbe debuttare pubblicamente verso il mese di settembre 2017. In origine, il prossimo step di Windows 10 era conosciuto come Redstone 3, poi ribattezzato appunto in Fall Creators Update. Ma adesso, grazie ad alcuni documenti interni di Microsoft è stato possibile scoprire che il prossimo step di Windows 10 avrà come numero di versione ufficiale il 1709.

Come molti attenti utenti Windows sanno, 1709 significa che Fall Creators Update sarà distribuito nell’anno 2017 (17) e nel mese di settembre (09). Dunque, grazie a questa piccola scoperta è possibile confermare che effettivamente il prossimo step di Windows 10 sarà rilasciato nel corso del mese di settembre anche se manca ancora una data precisa. Effettivamente, in passato Microsoft ha più volte confermato la volontà di rilasciare due aggiornamenti di Windows 10 all’anno, uno a marzo ed uno proprio a settembre. Tuttavia si attende sempre l’ufficialità della casa di Redmond perché in passato ci furono anche alcune eccezioni con alcuni ritardi sulla tabella di marcia.

Se tutto procederà da tabella di marcia, comunque, il prossimo step di Windows 10 arriverà effettivamente a settembre. Aggiornamento che porterà con se moltissime novità per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso del sistema operativo che sempre di più piace sia agli utenti consumer che alle aziende grazie agli altissimi standard di sicurezza inclusi.