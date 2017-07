Prime Day: guarda Prime Video e ottieni 5 euro

Marco Viviani,

Tra le varie promozioni collegate al Prime Day, Amazon coinvolge anche Prime Video, la sua piattaforma streaming. Il meccanismo è semplice: chiunque, da oggi fino alle 23.59 dell’11 luglio 2017, accederà al proprio account Prime, guardando una serie televisiva o un film, riceverà un buono sconto di 5 euro da utilizzare su Amazon.it.

Amazon, nel caso dell’Italia come di diversi altri Paesi extra Usa, ha creato una piattaforma separata per la trasmissione dei suoi contenuti originali e del catalogo. Da quando è sbarcata, nello scorso dicembre, la piattaforma di Amazon per l’intrattenimento domestico si è affiancata agli altri protagonisti del settore con una propria formula particolare: l’accesso ad Amazon Prime Video non prevede altri costi aggiuntivi rispetto al canonico abbonamento annuale di 19.99 euro. Appunto, il Prime, quello che consente di azzerare le spese di spedizione degli articoli ordinati tramite il portale di eCommerce.

Nel caso della formula adottata per il Prime Day, però, essendo una promozione speciale fino all’11 luglio, è necessario uno step in più: bisogna passare dalla pagina speciale di Prime Day dove si cita questa promozione e poi cliccare su Prime Video e da lì vedere una serie TV o un film. Con questa precisa sequenza Prime Day –> Prime Video si ottiene il buono di cinque euro, che verrà spedito via email entro il 20 luglio 2017.

Il buono sconto potrà essere utilizzato per una sola volta e su un unico ordine del valore di almeno 5 euro entro il mese successivo a quello in cui il buono sconto è stato aggiunto al proprio account Amazon Prime, per prodotti spediti ad un solo indirizzo.

Ma cosa e quanto si deve vedere, per l’esattezza? L’episodio di una serie televisiva o il film possono essere guardati su qualsiasi dispositivo disponibile (quali, smartphone e tablet IOS e Android, tablet Fire o su Smart TV compatibile) e online, visualizzando almeno 30 minuti o il 90% del film o episodio, esclusi i trailer o i teaser.