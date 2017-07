L’anime di Assassin’s Creed in arrivo su Netflix?

Cristiano Ghidotti,

Dopo un anno di stop, la saga di Assassin’s Creed tornerà in autunno con il capitolo Origins ambientato nell’antico Egitto. Di recente il brand è arrivato anche nei cinema, con una pellicola (Justin Kurzel alla regia, Michael Fassbender nei panni dell’attore principale) che in modo coerente con gli altri tie-in videoludici non ha fatto gridare al miracolo. Ora si parla di un ennesimo progetto: un anime, forse destinato alla trasmissione su Netflix.

A ufficializzarlo è Adi Shanker, lo stesso produttore della serie dedicata a Castlevania, che proprio in queste settimane debutta sulla piattaforma di streaming. L’annuncio, diramato con un post sui social, non offre informazioni concrete a proposito di trama, protagonisti o ambientazione, né alle tempistiche necessarie per l’uscita o alle modalità di distribuzione (Netflix rimane l’ipotesi più accreditata). Il passaggio in cui viene citata “la prima edizione di Assassin’s Creed” fa però pensare alla location del primo capitolo della serie, la Terra Santa della Terza Crociata, così come il logo utilizzato che è preso dal titolo del 2007.

Nel primo gioco il protagonista Altair si trovava ad affrontare nemici quali i Crociati, gli Ospitalieri, i Templari, i Teutonici, i Saraceni e le guardie delle città visitate, in un’avventura che per chi lo ricorda era caratterizzata da un gameplay alquanto ripetitivo (il problema fu risolto a partire dal secondo capitolo), comunque in grado di gettare le basi per quella che sarebbe diventata una delle serie videoludiche di maggior successo del decennio. Se dovesse arrivare la conferma del coinvolgimento di Netflix, si tratterebbe di un’ennesima dimostrazione di come la piattaforma guardi con sempre maggiore interesse ai brand del mondo gaming per la realizzazione di produzioni originali.