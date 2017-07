Google Earth live dalle cascate dell’Alaska

Cristiano Ghidotti,

Il gruppo di Mountain View lo aveva promesso: la nuova versione della piattaforma, lanciata nei mesi scorsi, aggiunge una dimensione di interattività e immersività nell’esplorazione delle location di tutto il mondo su Google Earth. L’ennesima dimostrazione arriva oggi, con l’annuncio della partnership che lega bigG al portale Explore.org.

La sinergia porta all’integrazione del primo contenuto live sul servizio, più precisamente all’interno del format Voyager: si tratta di videocamere che trasmettono in diretta, 24 ore al giorno, le immagini delle cascate sui Monti Brooks, una catena montuosa dell’Alaska, dove gli orsi bruni si recano alla ricerca di cibo, per catturare i salmoni che risalgono la corrente andando incontro al loro destino. L’animazione allegata di seguito ne mostra una piccola sequenza, mentre chi desidera vedere cosa accade live può recarsi sulla pagina di Google Earth oppure direttamente visitare lo streaming su YouTube.

La primavera arriva in fretta nell’Alaska. La neve si scioglie, i fiumi brillano di acqua cristallina e gli orsi bruni si risvegliano da un letargo di sei o sette meni nel Katmai National Park. Durante la loro annuale migrazione, i salmoni rossi risalgono il fiume Brooks fino alle cascate. Ad attenderli ci sono gli orsi, pronti ad addentarli per care il carico di proteine non appena balzano fuori dall’acqua.

Alla luce delle recenti evoluzioni è possibile affermare che Google Earth non sia più solo una piattaforma che permette di osservare dall’alto le location di tutto il mondo, ma si sta trasformando sempre più in uno strumento utile per l’educazione e lo studio. È probabile che la collaborazione siglata con Explore.org per le trasmissioni live dal Katmai National Park sia solo la prima di questo tipo.